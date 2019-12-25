СМИ: в России решили не вводить запрет на экспорт бензина

Одна из причин такого решения - снижение мировых цен на "черное золото".

Правительство России решило отложить вопрос о вводе запрета на экспорт бензина для стабилизации цен на топливо. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным СМИ, это решение было принято на совещании вице-премьера РФ Александра Новака с нефтекомпаниями. Отмечается, что ранее от Министерства энергетики поступило предложение до конца месяца запретить экспортировать топливо и подписать такое соглашение с топливными компаниями.

Источник "Коммерсанта" назвал несколько причин, почему было решено отказаться от решения – снижение мировых цен на нефть и заверения нефтяников о росте предложения на бирже.

Напомним, днем ранее на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре этого года составила 67,86 доллара за баррель. Это более чем на четыре процента ниже, чем было на закрытии предыдущей сессии. Последний раз цена на нефть Brent опускалась ниже 68 долларов за баррель в конце июля текущего года.

Ранее Bloomberg писал, что по поставкам нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты на втором месте оказалась Россия. Импорт "черного золота" и нефтепродуктов увеличился в мае на 23 процента.

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