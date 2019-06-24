СМИ: Россия заняла второе место среди поставщиков нефти в США

В мае этого года импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США вырос на 23%.

По поставкам нефти и нефтепродуктов в США на втором месте оказалась Россия. Об этом пишет Bloomberg.

В США из России импорт сырой нефти и нефтепродуктов увеличился в мае на 23%. Если сравнивать с апрелем, то это на 844 тыс. баррелей больше. По информации агентства, американские производителя топлива предпочитают в качестве поставщика Россию, так как в стране производится много полурафинированных масел, таких как Mazut 100.

Bloomberg сообщает также, что из-за санкций США перестали получать нефть из Венесуэллы, затруднили поставки и ограничения ОПЕК на добычу.

Ранее мы писали, что в России навали сроки снижения тарифа на вывоз отходов.

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