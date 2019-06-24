Денис Буцаев рассказал о плюсах привлечения в отрасль инвестиций.

Сроки снижения тарифа на вывоз отходов назвали в России. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на представителей "Российского экологического оператора". В ППК уточнили, что тарифы для населения получится снизить за счет инвестиций в развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Необходимо создать комфортные условия для игроков рынка. Напомню, на рубль государственных инвестиций, мы должны привлечь 2,46 рубля частных. И при этом не допустить роста тарифа. Денис Буцаев, гендиректор РЭО

В настоящее время за вывоз мусора в платежную квитанцию для потребителей включено 5-10% от валовой выручки регионального оператора. Именно эти средства специалисты планируют вкладывать в развитие инфраструктуры. Сейчас по решению ФАС действует ограничение о том, что регоператоры могут тратить только 1% от валовой выручки на данную статью расходов. После отмены запрета в отрасль придут инвесторы, что гарантирует возврат вложений. Инвестиции позволят снизить тарифы для клиентов через десять лет. Это произойдет после того, как инвесторы получат прибыль.

Госкорпорация планирует привлечь к 2030 году 300 миллиардов рублей.

Фото: Piter.tv