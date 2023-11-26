Новак: решение ОПЕК+ по квотам на добычу нефти способствует устойчивости рынка

По его словам, определены основные направления взаимодействия до конца 2025 года.

Решение ОПЕК+ по квотам на добычу нефти способствует устойчивости рынка. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на ПМЭФ.

По его словам, определены основные направления взаимодействия до конца 2025 года, которые были приняты на прошлой неделе в Эр-Рияде. Новак отметил, что эти направления носят абсолютно правильный вектор, который позволяет оказывать определенную перспективу. Вице-премьер добавил, что благодаря принятым решениям рынок понимает, что будет происходить в третьем квартале нынешнего года.

Ранее Орешкин назвал контрпродуктивным простой рост налогов на бизнес.

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