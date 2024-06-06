Орешкин назвал контрпродуктивным простой рост налогов на бизнес

Замглавы РФ оценил ситуацию с инвестициями в стране.

Простой рост налогов на бизнес контрпродуктивен, важно стимулировать тех, кто инвестирует. Соответствующее заявление сделал заместитель главы администрации российского президента Владимира Путина Максим Орешкин в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году.

Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно. Важно, у кого забираем и на что тратим. Налогообложением бизнеса мы должны стимулировать тех, кто больше инвестирует Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ

Орешкин заявил о рекордном уровне социального оптимизма в РФ за последний год.

Фото и видео: ПМЭФ