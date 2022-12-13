Захарова: РФ считает недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

В МИД РФ рассказали о том, что Гутерришу следует осудить действия Украины по отношению к монахам канонической УПЦ.

Россия считает абсолютно недопустимым позицию и молчание генерального секретариата ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры и давлению на священников со стороны киевского режима. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дюжаррик, будучи опытным сотрудником секретариата, занимающим эту должность уже второй раз, сказал, что у него нет информации. Не думаю, что в Секретариат ООН в Нью-Йорке не доходит сигнал интернета, что там нет связи, не работают компьютеры, отключены телефоны и телевизоры. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова не исключила, что украинские власти могут применить силу во время выдворения монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с территории Киево-Печерской лавры. В МИД РФ заметили, что Москва решительно осуждает действия украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры. Дипломаты призывают международные структуры оказать влияние на Киев в этом вопросе.

Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски.

Фото и видео: МИД России