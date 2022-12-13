Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски

В МИД оценили выступление в СБ Фергуса Экерсли.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отчитала политического координатора постоянного представителя Великобритании в ООН Фергуса Экерсли, заговорившего по-русски на заседании Совета Безопасности. Таким образом иностранец хотел показать Москве, что в Лондоне не продвигают русофобию. Дипломат напомнил о том, что страны совместно сражались в двух мировых войнах, поэтому имеют исторические связи. Комментарий относительно этого выступления чиновница дала в эфире радиостанции Sputnik. В МИД РФ напомнили о том, что глава Минобороны Соединенного королевства и министр по иностранным делам говорили о необходимости нанесения Кремлю стратегического поражения. Мария Захарова также напомнила о санкционном давлении и том, что именно Британия являлась одним из разработчиков-активистов во введении таких антироссийских ограничений.

Это невозможно слушать. Они, видимо, считают, что этот низкий уровень британского образования, который они получили, - что такой же уровень у всех. Мне нужно напоминать о том, как летом 2021 года британский эсминец шел на прорыв нашей границы в Черном море? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению Марии Захаровой, в настоящее время эта "глупая игра" не возымеет желаемого эффекта для британских инициаторов, так как российская сторона хорошо знает ее причины и цели.

Захарова: киевский режим уничтожает свободу вероисповедания.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

