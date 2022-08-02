Захарова: РФ считает большой ошибкой передачу Северной Македонией танков Т-72 Украине

В МИД РФ рассказали о том, что новые поставки военной помощи Киеву дестабилизируют ситуацию в регионе.

Россия считает, что передача властями Северной Македонии танков Т-72 Украине является большой ошибкой. Соответствующее заявление сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами официальный представитель внешнеполитического ведомства в Москве Мария Захарова. По мнению дипломатов, данная военная помощь будет лишь способствовать преступной активности со стороны киевского режима.

В верноподданническом рвении перед НАТО Скопье участвует в накачке Украины оружием, тем самым способствует преступной активности киевского режима в отношении мирного населения Донбасса. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что те люди, которые исповедуют демократию, свободу и права человека, должны об этом узнать. Македония передаст Киеву танки "третьего поколения". Сейчас боевые машины находятся в составе подразделения, которое будет расформировано.

Захарова: РФ рассматривает возможный визит Пелоси на Тайвань как провокацию США.

Фото и видео: МИД России