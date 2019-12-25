Захарова: РФ рассчитывает, что Молдавия пересмотрит свое отношение к послу России

В МИД России напомнили об отношении Кишинева к Олегу Озерову.

Россия рассчитывает, что Молдавия пересмотрит свое отношение к своему послу. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Москве с журналистами от 14 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объяснила, что у российского дипломата власти из Кишинева отказываются принимать верительные грамоты. В МИД РФ уверены, что иностранцы должны изменить дискриминационное отношение к российскому послу.

Вручение оригиналов верительных грамот президенту Молдавии откладывается уже пятый месяц. Мы рассчитываем, что молдавское руководство проявит все-таки какую-то цивилизованность и пересмотрит свое дискриминационное решение. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала обвинения РФ в ударе по Чернобыльской АЭС спланированной провокацией.

Фото и видео: МИД России