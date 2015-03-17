Захарова: РФ предупредила желающих вмешаться в ход СВО о тяжелых последствиях этого шага

В МИД РФ рассказали о том, что следует расшифровать слова президента Франции о ЗАЭС.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила желающих вмешаться в ход специальной военной операции на Украине о тяжелых последствиях этого опасного шага. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга в Москве. Эксперт оценила высказывание французского лидера Эмманюэля Макрона, который сообщил о стремлении точечного вмешательства в вопрос защиты Запорожской атомной электростанции. Дипломат из МИД РФ пояснила, что в ситуации требуется провести расшифровку, так как трактовок речи может быть много.

Хотела бы в этой связи предупредить... о самых тяжелых последствиях подобного крайне безответственного шага. А если речь идет об угрозе ядерного объекта, то, мне кажется, не стоит вновь повторять всю опасность подобного экспромта Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила о том, что сейчас Россия обсуждает параметры декларации о создании зоны защиты вокруг ЗАЭС в рамках прямых контактов с генеральным секретариатом МАГАТЭ и его руководителем Рафаэлем Гросси. Москва уверена в том, что посредники в этом диалоге сторонам не требуется.

МИД призывал ООН проанализировать материалы о зверствах украинских военных.

Фото и видео: МИД России