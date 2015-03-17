МИД призывал ООН проанализировать материалы о зверствах украинских военных

Мария Захарова рассказала о том, что Фолькер Тюрк должен выполнить свои прямые обязанности.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека заняться прямыми обязанностями, а также - проанализировать направленные Москвой материалы о зверствах со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга в Москве.

Наши развернутые материалы о зверствах украинских военных регулярно направляем, к сожалению, они не смогли подвергнуть Фолькера Тюрка на беспристрастную оценку этой трагедии. Еще раз, все материалы у него есть, их просто нужно обработать, выдать реакцию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ обратили внимание на то, что генеральный секретариат ООН пытается уйти от прямой оценки украинского кризиса. В начале декабря Фолькер Тюрк не стал указывать на кого-либо конкретно, в в нейтральном статусе высказался в отношении необходимости гуманного отношения к военным, попавшим в плен. Он призвал стороны конфликта отказаться от практики преследования людей в связи с участием в боевых действиях.

Фото и видео: МИД России

