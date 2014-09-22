Захарова: Кишинев должен осознать, что сближение с НАТО ведет к полной потере суверенитета

В МИД России рассказали о провокационной политике Кишинева и расширения НАТО.

Молдавские власти должны осознавать, что сближение страны с Североатлантическим альянсом влечет за собой полную потерю ее государственного суверенитета. Такое мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 июля в Москве огласила официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница надеется на то, что сближение Кишинева с НАТО не прибавляет безопасности в регионе, о чем уже сейчас говорят в местном политическом бомонде. Ранее в МИД РФ неоднократно выражали позицию в связи с провокационной политикой расширения военного блока на Восточную часть Европы.

Мы фиксируем последовательное наращивание взаимодействия Кишинева с евроатлантическими структурами, которые находятся сегодня у власти прозападной силы, осуществляют вразрез с национальными интересами и без учета мнения собственных граждан. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

По словам официального представителя МИД РФ, более 60% граждан Молдавии выступает против ее членства в НАТО. "Очевидно, что традиционно дружественно относящийся к нашей стране молдавский народ, в отличие от своих нынешних руководителей, в полной мере осознает агрессивную сущность Североатлантического блока и понимает, что ситуация в соседней Украине была во многом спровоцирована безответственными попытками расширения альянса,

Захарова отметила востребованность миротворцев РФ на фоне напряженной ситуации в Карабахе.

Фото и видео: МИД России