Захарова отметила востребованность миротворцев РФ на фоне напряженной ситуации в Карабахе

В МИД России оценили заявление турецкого лидера по региону конфликта.

Деятельность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе становится все более востребованной в условиях сохраняющейся напряженной обстановки в регионе конфликта между Арменией и Азербайджаном. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 20 июля сделал официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

РМиротворцы, напомню, продолжают выполнять важную стабилизирующую роль, это поддержание режима прекращения огня, боевых действий. С учетом сохраняющейся в регионе напряженной ситуации их деятельность сейчас еще более востребована. Мария Захарова,пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России таким образом прокомментировали официальное заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российские миротворцы должны покинуть Нагорный Карабах к 2025 году. Мария Захарова обратила внимание прессы на то, что Анкара не является стороной совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. При этом, именно на основе данного документа в зоне регионального конфликта был размещен российский миротворческий контингент. Там же указаны сроки нахождения специалистов на территории, а также параметры продления условий на пятилетний период.

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Фото и видео: МИД России