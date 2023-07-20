МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине

Мария Захарова рассказала о немецкой инициативе на Украине.

Завод Rheinmetall по производству бронированной техники станет законной целью Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине в том случае, если предприятие будет построено. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 июля в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любимым другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооружённых сил России. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что немецкая компания Rheinmetall откроет на территории Украины в ближайшие три месяца собственный завод по производству и ремонту бронетехники. Такие данные пубично огласил от 10 июля генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью для американского телеканала CNN.

Захарова подтвердила завершение работы совместного координационного центра в Стамбуле.

Фото и видео: МИД России