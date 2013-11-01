Захарова: Киев ради денег и оружия готов к ядерному шантажу

По словам политика, мировая стабильность не нужна Украине.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти готовы к терактам и ядерному шантажу ради денег и оружия. Об этом она заявила в своем tg-канале.

По словам политика, мировая стабильность не нужна Украине. Захарова уверена, что Зеленский хочет внимания к своей персоне, поэтому напоминает о себе пугающими заявлениями.

Теракты, ядерный шантаж, убийства - лишь бы им шли деньги и оружие. Мария Захарова, представитель МИД России

Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Ранее на Piter.tv: стало известно, почему была приостановлена "зерновая сделка".

Фото: МИД России