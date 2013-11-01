Захарова: Киев ради денег и оружия готов к ядерному шантажу

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти готовы к терактам и ядерному шантажу ради денег и оружия. Об этом она заявила в своем tg-канале.
По словам политика, мировая стабильность не нужна Украине. Захарова уверена, что Зеленский хочет внимания к своей персоне, поэтому напоминает о себе пугающими заявлениями.
Теракты, ядерный шантаж, убийства - лишь бы им шли деньги и оружие.
Мария Захарова, представитель МИД России
Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.
Ранее на Piter.tv: стало известно, почему была приостановлена "зерновая сделка".
Фото: МИД России
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