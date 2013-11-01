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Захарова: Киев ради денег и оружия готов к ядерному шантажу
Сегодня, 19:59
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Захарова: Киев ради денег и оружия готов к ядерному шантажу

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По словам политика, мировая стабильность не нужна Украине.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти готовы к терактам и ядерному шантажу ради денег и оружия. Об этом она заявила в своем tg-канале. 

По словам политика, мировая стабильность не нужна Украине. Захарова уверена, что Зеленский хочет внимания к своей персоне, поэтому напоминает о себе пугающими заявлениями. 

Теракты, ядерный шантаж, убийства - лишь бы им шли деньги и оружие.

Мария Захарова, представитель МИД России

Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор".  Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. 

Ранее на Piter.tv:  стало известно, почему была приостановлена "зерновая сделка".

Фото: МИД России

Теги: зерно, зерновой коридор, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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