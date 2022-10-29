Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"

Игорь Конашенков оценил нападение ВСУ на Черноморский флот вблизи Севастополя.

Киевский режим при помощи украинских беспилотников атаковал российские корабли Черноморского военного флота, которые охраняли в акватории региона "зерновой коридор". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что речь идет об инциденте, который произошел утром в субботу.

Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков".

Фото и видео: Минобороны России