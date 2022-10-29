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Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"

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Игорь Конашенков оценил нападение ВСУ на Черноморский флот вблизи Севастополя.

Киевский режим при помощи украинских беспилотников атаковал российские корабли Черноморского военного флота, которые охраняли в акватории региона "зерновой коридор". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что речь идет об инциденте, который произошел утром в субботу.

Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли  задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, всу, зерновая сделка, игорь конашенков, минобороны, черноморский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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