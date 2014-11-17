Захарова: Киев привлек около семи тысяч наемников из 63 стран

В МИД РФ рассказали о военной помощи Запада и отправке иностранных наемников для Украины.

Киев привлек около семи тысяч наемников из 63 стран с момента начала специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами. Она напомнила прессе о том, что коллективный Запад поддерживает националистов вооружением, а также кадрами.

…поставляя туда наемников, собственных вскормленных в различных точках света экстремистов. Всего с начала специальной операции Киевский режим привлек на Украину порядка семи тысяч иностранных наемников из 63 государств. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ полагают, что наибольшее количество иностранных бойцов на Украину приезжает из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии. При этом отдельные правительства выступают против такой отправки своих граждан, но "не могут противодействовать", так как на их оказывается давление со стороны Вашингтона. Мария Захарова считает, что украинские посольства вербуют наемников при поддержке американских властей.

Захарова назвала причиной инфляции в США кризис либеральной модели экономики.

Фото и видео: МИД России