Захарова: Киев использует в Донбассе запрещенное оружие

По ее словам, ВСУ обстреливает мирное население Донбасса, используя крупнокалиберные пулеметы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская армия использует в Донбассе оружие, которое запрещено Минскими соглашениями. Об этом она сказала на брифинге.

По ее словам, Киев отдает приказы ВСУ открывать огонь по мирному населению Донбасса, используя крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки. Также она отметила, что в Украине ведется мощная кампания по дезинформации, задача которой сделать из России врага.

Захарова считает, что это делается для повышения рейтинга главы государства Владимира Зеленского.

Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее глава ДНР заявил о готовности защищать права русских на Украине.

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