Денис Пушилин принял участие в форуме "Единство русских: защита прав и свобод".

Глава ДНР заявил о готовности защищать права русских на Украине. Такое заявление Денис Пушилин сделал в рамках выступления на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод". Ранее с речью перед коллегами выступил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.

В 2014 году Донбасс построил первую линию обороны, но не только на линии соприкосновения. Донбасс защищает от украинской агрессии свою землю, дома, семьи и весь русский мир. Хочу твердо заявить: мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины. Денис Пушилин, глава ЛНР

Напомним, что с апреля 2014 года украинские силовики начали военную операцию против ЛНР и ДНР. Самопровозглашенные народные республики в Луганской и Донецкой областях заявили о собственной независимости после государственного переворота, который произошел на майдане в феврале того же года.

Власти ДНР квалифицировали гибель ребенка в Александровском как теракт.

Фото: Pixabay.com