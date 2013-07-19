Глава ДНР заявил о готовности защищать права русских на Украине. Такое заявление Денис Пушилин сделал в рамках выступления на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод". Ранее с речью перед коллегами выступил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.
В 2014 году Донбасс построил первую линию обороны, но не только на линии соприкосновения. Донбасс защищает от украинской агрессии свою землю, дома, семьи и весь русский мир. Хочу твердо заявить: мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины.
Денис Пушилин, глава ЛНР
Напомним, что с апреля 2014 года украинские силовики начали военную операцию против ЛНР и ДНР. Самопровозглашенные народные республики в Луганской и Донецкой областях заявили о собственной независимости после государственного переворота, который произошел на майдане в феврале того же года.
Власти ДНР квалифицировали гибель ребенка в Александровском как теракт.
Фото: Pixabay.com
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