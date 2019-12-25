Захарова: Киев использует людей на "Азовстали" как козырь

В МИД РФ рассказали о том, что Украина не может постоянно разыгрывать эту карту.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Киев использует людей на "Азовстали" как собственный "козырь в рукаве". По мнению чиновницы, на самом деле украинский режим намерен манипулировать ситуацией вокруг металлургического предприятия в Мариуполе. Такую информацию гостья эфира предоставила журналистам с радио Sputnik.

Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счет использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эксперт полагает, что украинский лидер Владимир Зеленский считает, что надо иметь некий страшный и кровавый козырь для киевской власти, но при этом в его понимании это карта, которую "можно бесконечно разыгрывать".

Захарова: Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

