Пресс-секретарь МИД РФ рассказала об итогах референдумов.

Киев и его американские кураторы не хотят принимать действительность, цинично ставя под сомнению саму процедуру, а также результаты проведения референдумов на территориях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Режим Зеленского и, конечно, самое главное - его американские кураторы не хотят принимать действительность, не хотят видеть эту сторону международного права. Напротив, они цинично ставят под сомнение. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница уверена в том, что никакие денежные средства не помогут киевскому режиму вернуть под свой контроль жителей ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий. По словам Захарова, украинским властям не стоит ждать содействия со стороны западных кураторов в попытках "раскачать" ситуацию внутри России.

Захарова: инциденты с "Северными потоками" произошли в полностью контролируемых США водах.

Фото и видео: МИД России