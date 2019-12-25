Захарова: Балтийское море не станет внутренним морем НАТО

В МИД РФ оценили заявление Дуды о "новом "внутреннем море" НАТО в Балтике.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Балтийское море никогда не станет внутренним морем для НАТО. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве. Таким образом в МИД РФ прокомментировали угрозы, которые существуют из-за вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический военный альянс. Страна намерена принять компенсирующие опасность военно-технические меры. В том числе, речь идет и об акватории региона.

Считаться "внутренним" для альянса оно по определению не может. Присоединение Финляндии и Швеции на этот факт никак не влияет, как бы этого ни хотели в Польше или где-то еще. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда предрек прекращение Балтики во "внутреннее море" НАТО.

Захарова: посольствам Украины предписано провести мобилизацию проживающих за рубежом.

Фото и видео: МИД России