Захарова: посольствам Украины предписано провести мобилизацию проживающих за рубежом

В МИД России рассказали о нелегальном способе Киева отправить людей на боевые действия.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что посольствам Украины предписано провести мобилизацию проживающих за рубежом граждан. Соответствующей информацией чиновница поделилась во время регулярного брифинга в Москве. Она подчеркнула, что легально реализовать такое указание киевского режима невозможно. Дипломат полагает, что власти Украины намерены "поставить под ружье" около миллиона человек. Все они будут рекрутироваться из-за границы.

Как они это будут делать? Диппредставительствам Украины предписано провести мобилизацию находящихся за границей граждан Украины - мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала "адским цирком" ситуацию вокруг турбин для "Северного потока".

Фото и видео: МИД России