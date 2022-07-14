Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала "адским цирком" ситуацию вокруг турбин для "Северного потока". Ситуацию с возвращением Канадой в Германию инфраструктурного объекта чиновница прокомментировала в рамках проекта "Соловьев live".
Это какой-то адский цирк: принять сначала весь комплекс мер, не задав себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Дипломат уточнила, что режимы стран коллектитвного Запада не предполагают аналитического подхода в вопросе тех решений, которые одобряет Евросоюз. Мария Захарова полагает, что в регионе все больше жизненно важных сфер "поставлены под удар" или даже на "грань выживания" местными политиками.
Захарова: Блинкен врет, говоря об удерживании Россией миллионов украинцев.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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