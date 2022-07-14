В МИД РФ рассказали о том, что страны Запада не анализируют принимаемые политические решения.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала "адским цирком" ситуацию вокруг турбин для "Северного потока". Ситуацию с возвращением Канадой в Германию инфраструктурного объекта чиновница прокомментировала в рамках проекта "Соловьев live".

Это какой-то адский цирк: принять сначала весь комплекс мер, не задав себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат уточнила, что режимы стран коллектитвного Запада не предполагают аналитического подхода в вопросе тех решений, которые одобряет Евросоюз. Мария Захарова полагает, что в регионе все больше жизненно важных сфер "поставлены под удар" или даже на "грань выживания" местными политиками.

Захарова: Блинкен врет, говоря об удерживании Россией миллионов украинцев.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live