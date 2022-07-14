Захарова: Блинкен врет, говоря об удерживании Россией миллионов украинцев

В МИД России оценили заявление госсекретаря США о насильственной выдаче российских паспортов украинцам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала враньем заявление американского государственного секретаря Энтони Блинкена о том, что в России якобы насильно удерживают порядка 1,6 миллиона украинских граждан. Ранее иностранный чиновник заявил о том, что на своей территории РФ удерживает население соседней страны. Он добавил, что у многих якобы власти отобрали документы и выдали российские паспорта. В МИД РФ прокомментировали высказывание сотрудника Госдепа США в эфире проекта "Соловьев Live".

Это враньё. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

Мария Захарова подчеркнула, что не может даже представить, как, по версии Вашингтона, можно насильно дать человеку паспорт.

Захарова о борьбе за пост премьера Великобритании: чаепитие у Шляпника.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

