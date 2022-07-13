Захарова о борьбе за пост премьера Великобритании: чаепитие у Шляпника

В МИД России рассказали о том, что в правительство Британии не придут новые люди.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила борьбу за пост премьер-министра Великобритании. По мнению чиновницы, следует говорить о "чаепитии у Шляпника", сравнив ситуацию с эпизодом литературного произведения английского писателя Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Соответствующий пример гостья программы привела в эфире радиостанции Sputnik. В МИД РФ прокомментировали большое количество кандидатур, который выдвигаются на должность, которую ранее занимал Борис Джонсон.

Мне почему-то это напоминает….это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все отхлебывая просто пересаживаются на другое место. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что во время выборов на пост главы местного правительства к управлению страной не придут новые люди, а будет просто произведена перетасовка кадров. В связи с этим Мария Захарова не думает, что можно рассуждать о новых возможностях для Британии, так как решения все также будут принимать те чиновники, которые много лет участвовали в процессе.

Захарова рассказала о "ядерной истерии" Запада.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik