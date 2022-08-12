Захар Прилепин заявил о "сложном отношении" Федора Бондарчука к СВО

Российский писатель Захар Прилепин заявил о "сложном отношении" режиссера Федора Бондарчука к специальной военной операции на Украине. Соответствующей информацией автор поделился в рамках своего интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи". Гость уверен в том, что Бондарчук не станет снимать кино про СВО на территории Украины или Донбасса.
Федор других позиций. Во-первых, он не высказывался. Во-вторых, что-то мне подсказывает, что у него очень сложное отношение к этой теме. Поэтому нет.
Захар Прилепин, писатель
Гость программы подчеркнул, что что в России есть много талантливых режиссеров, но при этом они предпочитают молчать, когда речь идет о проведении СВО. По словам Прилепина, отечественные киноделы готовы снимать фильмы о чем угодно, но не о Донбассе.
Захар Прилепин заявил, что мечтает вернуться в Киев.
Фото и видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все