Захар Прилепин заявил о "сложном отношении" Федора Бондарчука к СВО

Автор считает, что никто из российских режиссеров не станет снимать фильм про СВО на Донбассе.

Российский писатель Захар Прилепин заявил о "сложном отношении" режиссера Федора Бондарчука к специальной военной операции на Украине. Соответствующей информацией автор поделился в рамках своего интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи". Гость уверен в том, что Бондарчук не станет снимать кино про СВО на территории Украины или Донбасса.

Федор других позиций. Во-первых, он не высказывался. Во-вторых, что-то мне подсказывает, что у него очень сложное отношение к этой теме. Поэтому нет. Захар Прилепин, писатель

Гость программы подчеркнул, что что в России есть много талантливых режиссеров, но при этом они предпочитают молчать, когда речь идет о проведении СВО. По словам Прилепина, отечественные киноделы готовы снимать фильмы о чем угодно, но не о Донбассе.

Захар Прилепин заявил, что мечтает вернуться в Киев.

Фото и видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ