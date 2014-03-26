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Захар Прилепин заявил, что мечтает вернуться в Киев

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Писатель добавил, что считает себя счастливым человеком.

Российский писатель Захар Прилепин заявил о том, что мечтает вернуться в Киев. Соответствующее заявление автор сделал в эфире YouTube-проекта "Эмпатия Манучи", когда ведущий попросил гостя программы ответить на вопрос про главную мечту. Прилепин пояснил, что на сегодняшний день считает себя счастливым человеком.

В Киев мечтаю вернуться и собственно говоря все.

Захар Прилепин, писатель

Захар Прилепин рассказал, почему Ольгу Бузову пригласили играть во МХАТ.

Фото и видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Теги: захар прилепин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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