Захар Прилепин заявил, что мечтает вернуться в Киев

Писатель добавил, что считает себя счастливым человеком.

Российский писатель Захар Прилепин заявил о том, что мечтает вернуться в Киев. Соответствующее заявление автор сделал в эфире YouTube-проекта "Эмпатия Манучи", когда ведущий попросил гостя программы ответить на вопрос про главную мечту. Прилепин пояснил, что на сегодняшний день считает себя счастливым человеком.

В Киев мечтаю вернуться и собственно говоря все. Захар Прилепин, писатель

Захар Прилепин рассказал, почему Ольгу Бузову пригласили играть во МХАТ.

Фото и видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ