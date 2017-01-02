Захар Пашутин уходит с поста главного тренера баскетбольного "Спартака"

Клуб покинут еще несколько людей.

Главный тренер петербургского баскетбольного "Спартака" Захар Пашутин покидает свой пост и уходит из клуба, сообщили в официальной группе "Спартака" 26 декабря. Вместе с Пашутиным клуб покидают его помощники Роман Пашутин и Денис Кузьминов.

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении Piter.TV, команду в ближайшем будущем могут покинуть ещё и несколько игроков. Одной из причин могут быть проблемы с выдачей зарплаты, о которой стало известно осенью.

Два "Зенита" - казанский и петербургский - вышли в финал Кубка России по волейболу.

Фото: Баскетбольный клуб "Спартак" Санкт-Петербург / ВКонтакте