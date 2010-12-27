Два "Зенита" - казанский и петербургский - вышли в финал Кубка России по волейболу

Лучший в данном виде спорта определится уже сегодня.

Определились финалисты, которые сыграют за главный приз в Кубке России по волейболу. В соревновании лидерами оказались два "Зенита". Один - из Петербурга, второй - из Казани.

Спортсмены из Северной столице одержали победу в полуфинале над московским "Динамо" вечером 25 декабря. Игра завершилась со счетом 3-0 в пользу гостей. В это же время казанские волейболисты выиграли у кемеровского "Кузбасса" с таким же итоговым результатом.

Напомним, что финальный матч состоится в столице. Он начнется в 20 часов по московскому времени 26 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти прошел XIII Фестиваль физической культуры и спорта.

Фото: Вконтакте/ВК "Зенит"

