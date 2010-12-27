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Два "Зенита" - казанский и петербургский - вышли в финал Кубка России по волейболу
Сегодня, 6:39
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lesjasap

Два "Зенита" - казанский и петербургский - вышли в финал Кубка России по волейболу

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Лучший в данном виде спорта определится уже сегодня.

Определились финалисты, которые сыграют за главный приз в Кубке России по волейболу. В соревновании лидерами оказались два "Зенита". Один - из  Петербурга, второй - из Казани. 

Спортсмены из Северной столице одержали победу в полуфинале над московским "Динамо" вечером 25 декабря. Игра завершилась со счетом 3-0 в пользу гостей. В это же время казанские волейболисты выиграли у кемеровского "Кузбасса" с таким же итоговым результатом.

Напомним, что финальный матч состоится в столице. Он начнется в 20 часов по московскому времени 26 декабря. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти прошел XIII Фестиваль физической культуры и спорта.

Фото: Вконтакте/ВК "Зенит"
 

Теги: волейбол, кубок россии
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Спорт, Зенит,

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