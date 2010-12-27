В Ленобласти прошел XIII Фестиваль физической культуры и спорта

В этом году мероприятие прошло под девизом Года Здорового образа жизни.

Завершился XIII Фестиваль физической культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской области

Состязание спортивных команд проводится ежегодно при поддержке Комитета физической культуры и спорта Ленинградской области и Ленинградской Федерации профсоюзов. В программу фестиваля включены самые доступные и массовые виды спорта: эстафета, волейбол, настольный теннис, дартс, мини-футбол и перетягивание каната.

В этом году мероприятие прошло под девизом Года Здорового образа жизни. Участие в соревнованиях приняли команды 8 предприятий из Всеволожского, Кингисеппского, Тихвинского, Тосненского районов и Соснового Бора, всего 217 человек.

Победителем соревнований признана команда сельскохозяйственного предприятия "Катумы" Всеволожского района, которая заняла первые места сразу в трех дисциплинах: легкоатлетической шведской эстафете, настольном теннисе и волейболе. Также команда заняла третьи места в дартсе, мини-футболе и перетягивании каната.

Второе место в общем зачете заняла сборная электродепо "Северное" (Всеволожский район), которая выиграла турнир по мини-футболу и взяла "серебро" в дартсе, волейболе и настольном теннисе. Третье место заняла команда компании "Винета" из города Никольское Тосненского района, которая заняла первое место в перетягивании каната и третье в волейболе и настольном теннисе.

Источник: пресс-служба ЛО