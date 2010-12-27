Петербургский БК "Спартак" столкнулся с долгами по зарплате

Piter.TV узнал, что эта проблема коснулась не только игроков, но и некоторых сотрудников клуба.

Согласно информации от анонимных источников, многим не выплатили зарплату за срок от двух месяцев до полугода. Вокруг ситуации ходит большое количество слухов, большинство участников ходят в неведении по поводу ее развития. Piter.TV обратился в клуб за разъяснением вопроса.

"Да, на данный момент задолженность есть. Закроется она до конца текущего месяца", - рассказали Piter.TV в пресс-службе баскетбольного клуба.

Согласно информации из соцсетей "Спартака", в настоящее время команда продолжает подготовку к новому сезону в Петербурге. В рамках второго тренировочного цикла "красно-белые" с 3 сентября проведут две недели в Северной столице, потом отправятся в Сербию, где сыграют товарищеские матчи. В родной город команда планирует вернуться 1 октября.

Минувший сезон запомнился для "Спартака" выходом в "Финал четырех" Кубка России по баскетболу и серебряными медалями Суперлиги-1.

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