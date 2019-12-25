ЗАГС на улице Доблести может открыться в этом году

Строительство идет по плану.

В среду, 19 августа, стало известно, что строительство загса на улице доблести идет по срокам, ремонтные работы могут завершить в декабре текущего года.

Так, на сегодняшний день уже полностью завершили строительно-монтажные работы. Сейчас происходит внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории. Строительство учреждения на улице Доблести началось в 2019 году. Смольный принял решение о создании нового загса потому что существующее здание не отвечает всем характеристикам: сама постройка маленькая, помещения тесные.

Так, в Красносельском районе за текущий год (7 месяцев) зарегистрировали 2352 рождения, 570 браков, 683 развода, 324 установления отцовства, 132 перемены имени и 11 усыновлений.

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Фото: gov.spb.ru