Спрос на свадебные платья в Петербурге и области вырос на 58%

Август традиционно считается хорошим месяцем для проведения свадеб.

В начале августа петербурженки и жительницы Ленобласти повально бросились скупать в интернет-магазинах свадебные платья и наряды для свадебных вечеринок. Как отметили аналитики AliExpress, спрос на пышные белые наряды вырос на 58% в сравнении с последней неделей июля, а на прочие наряды – на 24%.

Стоимость платьев варьируется от 6 до 8 тысяч рублей, популярнее всего оказались платья с длинными шлейфами и вышивкой, платья на тонких бретелях, платья с корсетом и пышной юбкой. Кроме того, популярность набрали свадебные аксессуары, чаще всего невесты покупали фату, перчатки и кринолин, тратя на данные вещи от 150 до 1000 рублей. Аналитики отметили, что резкий интерес к свадебным атрибутам объясняется завершением периода самоизоляции и тем, что август сам по себе популярен для проведения свадеб. Среди ювелирных украшений начали лидировать минималистичные варианты обручальных колец, серьги с жемчугом или цветами и браслеты и драгоценных камней.

Отмечается, что кроме петербурженок свадебными платьями рьяно интересовались москвички, пермячки и жительницы Курской и Новосибирской областей.

Ранее мы рассказывали, что в период пандемии петербуржцы стали меньше разводиться.

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