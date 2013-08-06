Заглохшему пилоту гидроцикла в Неве помогли сотрудники ОМОНа

Выяснилось, что аквабайк заглох и его стало уносить вниз по течению.

В воскресенье, 2 мая, сотрудники ОМОНа помогли отбуксировать к берегу пилоту гидроцикла, который заглох в акватории Невы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Напротив Петропавловской крепости сотрудники ОМОНа, следящие за правопорядком во время речного карнавала, заметили дрейфующий аквабайк. Его водитель просил о помощи, подавая знаки и привлекая внимание. Сотрудники отбуксировали гидроцикл к берегу. Выяснилось, что аквабайк заглох и его стало уносить вниз по течению.

Напомним, в субботу прошел речной карнавал на набережной реки Мойки в Петербурге. Событие прошло днем в воскресенье, 2 мая. В рамках шоу оказались задействованы более 20 судов. Основная тема карнавала – "Серебряное ожерелье России". Однако суда представляли и Северный морской путь, всего 11 регионов.

В эти же выходные дни, с 1 по 2 мая, прошел фестиваль ледоколов. Петербуржцы и гости города могли подняться на палубы кораблей, которые встали на якорь у набережной лейтенанта Шмидта. В честь начала летнего туристического сезона, для горожан и гостей города был показан вальс буксиров – река превратилась в своеобразную "сцену", на которой можно было увидеть танец самоходных судов.

Ранее Piter.tv писал, что выстрел с пушки Петропавловской крепости открыл летний туристический сезон в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области