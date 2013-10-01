Речной карнавал теплоходов прошел в Петербурге

В шоу задействованы более 20 судов.

Речной карнавал теплоходов прошел на набережной реки Мойки в Петербурге. Событие прошло днем в воскресенье, 2 мая. В рамках шоу оказались задействованы более 20 судов. Основная тема карнавала – "Серебряное ожерелье России". Однако суда представляли и Северный морской путь, всего 11 регионов.

Корабли носили названия "Калининград", "Республика Коми", "Карелия" и другие, а во главе был корабль "Петербург". Шествие судов сопровождала музыка, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В рамках фестиваля, который проходит 2 мая, петербуржцы смогут увидеть вальс буксиров, попасть на ледоколы, а также посмотреть на флешмоб гидроциклистов. Сами экскурсии будут продолжаться в течение дня. Программа праздника – по ссылке.

Фото: Piter.tv