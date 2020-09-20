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Фестиваль ледоколов в Петербурге пройдет 2 мая
Сегодня, 20:15
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smirenny

Фестиваль ледоколов в Петербурге пройдет 2 мая

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Летний сезон в мегаполисе откроет акция "Гостеприимный Петербург".

В ближайшие выходные, 1 и 2 мая, горожане и гости Петербурга смогут посетить открытие летнего туристического сезона, который начнется со зрелищных мероприятий. 

Организаторы акции "Гостеприимный Петербург" сообщили, что 1 и 2 мая петербуржцы смогут увидеть вальс буксиров, попасть на ледоколы, а также посмотреть на флешмоб гидроциклистов. 

С 1 по 7 мая также смогут посетить бесплатные пешеходные и музейные экскурсии. 

Ранее мы писали, что петербуржцы получат 11 тысяч бесплатных билетов в музеи и на экскурсии.

Фото: Piter.TV

Теги: туристический сезон, фестиваль ледоколов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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