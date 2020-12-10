Петербуржцы получат 11 тысяч бесплатных билетов в музеи и на экскурсии

В Северной столице стартует социальная акция "Гостеприимный Петербург", в рамках которой жители и гости города смогут получить более 11 тысяч бесплатных билетов на различные мероприятия.
В комитете по развитию туризма у желающих будет возможность получить билеты на авторские экскурсии от туроператоров, посещение музеев, ледоколов, автобусные экскурсии по городу, прокат велосипедов, посещение аквапарка, картинга и многое другое. Действовать эти билеты будут с 1 по 7 мая.
Получить билеты можно на официальном городском туристском портале visit-petersburg.ru, которые будут появляться на сайте в несколько этапов.
Официальный старт Всероссийскому летнему туристическому сезону дадут в воскресенье, 2 мая.
Ранее мы писали, что с 1 мая Эрмитаж введет новые категории бесплатных билетов в Главный штаб.
Фото: Piter.TV
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