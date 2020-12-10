Петербуржцы получат 11 тысяч бесплатных билетов в музеи и на экскурсии

Флаерсы будут действительны с 1 по 7 мая.

В Северной столице стартует социальная акция "Гостеприимный Петербург", в рамках которой жители и гости города смогут получить более 11 тысяч бесплатных билетов на различные мероприятия.

В комитете по развитию туризма у желающих будет возможность получить билеты на авторские экскурсии от туроператоров, посещение музеев, ледоколов, автобусные экскурсии по городу, прокат велосипедов, посещение аквапарка, картинга и многое другое. Действовать эти билеты будут с 1 по 7 мая.

Получить билеты можно на официальном городском туристском портале visit-petersburg.ru, которые будут появляться на сайте в несколько этапов.

Официальный старт Всероссийскому летнему туристическому сезону дадут в воскресенье, 2 мая.

Ранее мы писали, что с 1 мая Эрмитаж введет новые категории бесплатных билетов в Главный штаб.

Фото: Piter.TV