Фестиваль ледоколов прошел в акватории Невы

Горожане и гости Северной столицы смогли лично увидеть устройство мощных кораблей.

Двухдневный Фестиваль ледоколов завершается в акватории Невы. В течение 1 и 2 мая петербуржцы и гости города могли подняться на палубы кораблей, которые встали на якорь у набережной лейтенанта Шмидта. Посмотреть на корабли удалось и нашему корреспонденту.

Первый Фестиваль ледоколов в Петербурге прошел в 2014 году по инициативе сотрудников музея "Красин".

В честь начала летнего туристического сезона, для горожан и гостей города был показан вальс буксиров – река превратилась в своеобразную "сцену", на которой можно было увидеть танец самоходных судов.

В это воскресенье в Северной столице уже прошел речной карнавал теплоходов. Фестиваль дронов у Петропавловской крепости пройдет в одиннадцатом часу вечера.

Кроме того, 2 мая на улицах города проводится фестиваль уличных музыкантов.

Фото: Piter.tv