Загитова и Ягудин примут участие в программе "Вечерний Ургант"

Выпуск с олимпийскими чемпионами выйдет в эфир Первого канала 2 октября.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию, а сейчас ведущие программы "Ледниковый период" на Первом канале Алексей Ягудин и Алина Загитова станут гостями очередного выпуска программы "Вечерний Ургант". Эфир с ними можно будет посмотреть 2 октября. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Главной темой для обсуждения станет старт нового сезона шоу "Ледниковый период". Премьера состоится на Первом канале 3 октября. Алексей Ягудин вместе с Анастасией Заворотнюк вел программу несколько сезонов подряд. Для Алины Загитовой роль ведущей стала дебютной. Ранее спортсменка призналась, что ей нравится новая работа, и поблагодарила за доверие продюсера шоу Илью Авербуха.

В этот раз зрители смогут увидеть на льду Ольгу Бузову, Региону Тодоренко, Влада Топалова, Надежду Михалкову, Ирину Пегову, Ольгу Кузьмину и других знаменитостей. Оценивать выступления участников в первом выпуске будут Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Алексей Мишин и Сергей Лазарев.

Ранее экс-солистка "Ленинграда" рассказала, как едва не довела себя до анорексии.

Фото: Instagram / teamzagitova