Экс-солистка "Ленинграда" рассказала, как едва не довела себя до анорексии

Девушка всю жизнь получала замечания по поводу "круглых щек".

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс сделала в Instagram откровенное признание. Певица рассказала, как замечания про "круглые щеки" едва не довели ее до анорексии.

"Всю жизнь слушаю про свое "округлившееся личико". Гаденько-слащавые намеки на лишний вес или просто "будку наела" преследуют меня, сколько себя помню", - написала Алиса, отметив, что подобные комментарии слышит чуть ли не с рождения.

При этом в детстве певица была худой. К первому классу из-за постоянного недоедания и авитаминоза у нее развился рахит. Потом вес менялся, но в целом оставался на 5-10 кг меньше нормы, при очень тяжелых костях.

"Чтобы вы понимали, мои кости настолько тяжелые, что в состоянии крайнего истощения, когда начали отказывать внутренние органы, а на лице от голодания появился пух – я весила 48 кг", - призналась артистка, добавив, что даже тогда получала замечания про круглые щеки.

По словам Алисы Вокс, до истощения ее довели необдуманные и порой жестокие комментарии. Щеки по-прежнему остались ее самым большим комплексом. Певица призвала людей быть более внимательными друг к другу и не обращать внимания на такие особенности людей, как шрамы, лишний вес или особо крупные родинки.

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Фото: Instagram / alisavox