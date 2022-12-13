В феврале в Петербурге камеры зафиксировали более 400 тысяч нарушений ПДД

Фиксация нарушений осуществляется как стационарными, так и передвижными комплексами, которые размещены в очагах аварийности.

Более 400 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в Петербурге за февраль. Большинство нарушений (97%) составили нарушения скоростного режима. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Фиксация нарушений осуществляется как стационарными, так и передвижными комплексами, которые размещены в очагах аварийности. Ещё 2% нарушений составил проезд на запрещающий сигнал светофора, менее 1 % – движение по обочине. За февраль 2022 года было зафиксировано более 380 тысяч нарушений ПДД.

На данный момент в Петербурге функционируют 967 комплексов фотовидеофиксации, из них 923 стационарных комплекса и 44 передвижных комплекса.

Фото: Piter.tv