Стали известны адреса работы комплексов фиксации нарушений ПДД в Петербурге

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 18 по 24 октября.
В список вошли 38 адресов в разных районах города. Комплексы установят на Витебском проспекте, Пулковском, Суздальском, Московском шоссе, Октябрьской и Синопской набережных, проспекте Ветеранов и не только.
Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.
Ранее в комитете рассказали, что в Петербурге начнут контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта.
Фото: Piter.TV
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