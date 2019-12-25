Стали известны адреса работы комплексов фиксации нарушений ПДД в Петербурге

В список вошли 38 адресов в разных районах города.

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 18 по 24 октября.

В список вошли 38 адресов в разных районах города. Комплексы установят на Витебском проспекте, Пулковском, Суздальском, Московском шоссе, Октябрьской и Синопской набережных, проспекте Ветеранов и не только.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.

Ранее в комитете рассказали, что в Петербурге начнут контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта.

Фото: Piter.TV