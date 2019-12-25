В Петербурге начнут контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта

В комитете по информатизации и связи Петербурга рассказали о мобильных комплексах фотовидеофиксации, которые установлены в общественном транспорте для фиксации нарушений ПДД. Они начнут работать с 19 октября.
Комплексы, установленные в транспорте "Пассажиратотранса" и "Горэлектротранса" автоматически распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути. Также они могут заметить, если водитель нарушил правила остановки и стоянки. Далее информация передается в ЦАФАП УГИБДД.
На данный момент комплексы установлены в городском пассажирском транспорте, курсирующем в 12 районах Петербурга. В будущем они появятся и в остальных районах.
Отметим, что за соблюдением ПДД также следят стационарные комплексы.
Ранее Piter.TV опубликовал видео, как водители борются с передвижными комплексами фиксации нарушений ПДД в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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