В Петербурге начнут контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта

Мобильные комплексы установят в общественном транспорте.

В комитете по информатизации и связи Петербурга рассказали о мобильных комплексах фотовидеофиксации, которые установлены в общественном транспорте для фиксации нарушений ПДД. Они начнут работать с 19 октября.

Комплексы, установленные в транспорте "Пассажиратотранса" и "Горэлектротранса" автоматически распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути. Также они могут заметить, если водитель нарушил правила остановки и стоянки. Далее информация передается в ЦАФАП УГИБДД.

На данный момент комплексы установлены в городском пассажирском транспорте, курсирующем в 12 районах Петербурга. В будущем они появятся и в остальных районах.

Отметим, что за соблюдением ПДД также следят стационарные комплексы.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, как водители борются с передвижными комплексами фиксации нарушений ПДД в Ленобласти.

Фото: Piter.TV