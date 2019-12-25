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В Петербурге начнут контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта
Сегодня, 11:21
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге начнут контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта

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Мобильные комплексы установят в общественном транспорте.

В комитете по информатизации и связи Петербурга рассказали о мобильных комплексах фотовидеофиксации, которые установлены в общественном транспорте для фиксации нарушений ПДД. Они начнут работать с 19 октября. 

Комплексы, установленные в транспорте "Пассажиратотранса" и "Горэлектротранса" автоматически распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути. Также они могут заметить, если водитель нарушил правила остановки и стоянки. Далее информация передается в ЦАФАП УГИБДД. 

На данный момент комплексы установлены в городском пассажирском транспорте, курсирующем в 12 районах Петербурга. В будущем они появятся и в остальных районах. 

Отметим, что за соблюдением ПДД также следят стационарные комплексы. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео, как водители борются с передвижными комплексами фиксации нарушений ПДД в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: комплекс фотовидеофиксации, общественный транспорт, пдд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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