Водители борются с передвижными фиксаторами нарушений с помощью кефира и пакетов

Комплексы выявляют нарушителей скорости.

Некоторые автомобилисты невзлюбили передвижные комплексы фиксации нарушений скоростного режима на дорогах в Ленобласти и пытаются бороться с ними. Обзор пытались закрыть целлофановыми пакетами, а также разливали кефир на машину операторов. Об этом Piter.TV сообщил в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

В Тосно неизвестный подошел к комплексу и надел на него пакет. После этого мужчина сфотографировал результат его работы на телефон. По его словам, он готов это делать каждый день "вместе с братанами". Позже пакет был убран. За 5 дней работы комплекса он зафиксирован более 11 тысяч нарушений скоростного режима.

В Буграх машину оператора "атаковали" кефиром. Из проезжавшей мимо легковушки высунулся человек и выбросил пакет с кефиром на машину. В результате лобовое стекло и боковые стекла были в кисломолочном продукте.

Подобное поведение не остается безнаказанным. Летом трое человек напали на оператора камеры в Тосно, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Его не оставили в покое: позже в камеру попал булыжник.

Отмечается, что на участках, где установлена передвижные комплексы, снижается аварийность.

Видео: предоставлено комитетом по дорожному хозяйству Ленобласти