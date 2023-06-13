С 28 октября на трассе М-11 "Нева" вводится зимний скоростной режим

Весной 2025 года повышенный скоростной режим для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн на этих дорогах будет восстановлен.

С 28 октября на М-11 "Нева" и М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим. Об этом сообщили в "Автодоре".

В летний период на федеральной автодороге М-11 "Нева" действовал повышенный скоростной режим до 130 км/ч для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн.

С наступлением зимнего периода с 28 октября 2024 года по 13 апреля 2025 года на отдельных участках дороги данный режим будет отменён. Так, на М-11 "Нева" от Москвы до Санкт-Петербурга скоростной режим движения транспорта будет снижен до 110 км/ч.

Весной 2025 года повышенный скоростной режим для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн на этих дорогах будет восстановлен.

Фото: Piter.tv