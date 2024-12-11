С 17 февраля на трассе М-11 отменят штрафы за длительные задержки на участках трассы

Ранее данное правило было введено в целях борьбы с мошенниками, уклоняющимися от оплаты проезда.

С 17 февраля отменяется взимание штрафа за задержки более чем на два часа на участках трассы М-11 "Нева" (Москва – Санкт-Петербург). Об этом сообщила государственная компания "Автодор".

"Автодор" внедрил автоматическую систему распознавания проездов для исключения применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 "Нева" на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.

Это позволит отменить правило максимального тарифа при нахождении более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы при общей длине маршрута менее 50 километров. Ранее данное правило было введено в целях борьбы с мошенниками, уклоняющимися от оплаты проезда.

При ошибочной оплате проезд по максимальному тарифу наличными или по карте нужно обратиться к оператору платного участка. Необходимо предоставить талон и/или информацию о времени, месте въезда на платный участок, марке, номере транспортного средства, а также чеки, подтверждающие использование инфраструктуры дороги.

Фото: Piter.tv