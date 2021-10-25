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Стало известно, где в Петербурге будут работать передвижные комплексы фиксации нарушений с 9 по 15 октября
Сегодня, 20:52
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Стало известно, где в Петербурге будут работать передвижные комплексы фиксации нарушений с 9 по 15 октября

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За водителями проследят во всех районах города.

Смольный опубликовал список адресов работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 9 по 15 октября в Петербурге, сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.

В Колпинском районе комплексы фиксации установят на Софийской улице, в городе Колпино, поселках Металлострой, Петро-Славянка, Усть-Жора и Саперный. 

На Васильевском острове водителям следует быть внимательнее на участках Большого проспекта В. О., набережной Лейтенанта Шмидта и улицы Уральской. 

В Красногвардейском районе проконтролируют Индустриальный, Малоохтинский и Ириновский проспекты, Рябовское шоссе.

С полным списком адресов, где проследят за превышениями скорости автомобилистов на этой неделе, можно ознакомиться в телеграм-канале Комитета по информатизации и связи Северной столицы.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге появилось 200 умных остановок.

Фото: Piter.TV

Теги: передвижные комплексы фиксации нарушений
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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