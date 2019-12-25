Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости

В понедельник, 25 октября, комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости. Список также оказался в распоряжении редакции Piter.tv.
Комплексы, как обычно, будут установлены на адресах неделю: с 25 по 31 октября. Очередной список опубликуют в следующий понедельник.
В Смольном убедительно просят петербургских водителей следовать правилам дорожного движения.
Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, как будут проверять QR-код в общественных местах.
Фото: Pexels, Смольный
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