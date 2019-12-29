Кристина Асмус сообщила долгожданную новость

Совсем скоро петербуржцы смогут увидеть ее лично.

Актриса Кристина Асмус сообщила новость своим подписчикам в Instagram. Она дебютирует в иммерсивном шоу "Вернувшиеся". Постановщиком представления, которое развернется в старинном особняке Санкт-Петербурга, является Мигель. Особенность постановки в том, что зрители будут находиться в одном особняке с актёрами, они могут перемещаться за любым из персонажей или следить отрывками за сюжетной линией каждого.

Репетиции уже стартовали в Петербурге, премьера состоится 17 октября. Новое шоу будет иметь ограничения — посетить особняк во время представления смогут только совершеннолетние зрители.

Ранее Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода.

Фото: Instagram / asmuskristina